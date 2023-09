Três relatos da falência do Lehman Brothers

No início da tarde, "vi o presidente do Lehman fugir pela porta dos fundos e partir com seu motorista particular em sua limusine preta Mercedes. Fiz uma foto. É uma lembrança para mim".

Ele passou a tarde falando com seus antigos colegas, pois estava em ano sabático após sua demissão em fevereiro de 2006.

"Vi muitas coisas que mostraram que estes homens não eram de confiança. A quebra do Lehman de certa forma me confirmou", explica o ex-vice-presidente e diretor-adjunto do departamento jurídico do Lehman Brothers.

Ele critica os diretores que operavam na sombra para ganhar o máximo de dinheiro. Uma mudança de regulamentação em 2008 não serviu para nada. "Na verdade, se escondiam mais do que antes", afirma Budde. Era "escandaloso", acrescenta. "Foi então que decidi denunciar".

Entre abril e setembro, enviou cinco e-mails às autoridades americanas, com cópias ao conselho de administração e o departamento jurídico do Lehman. Porém, "ninguém me contatou".

"Estou orgulhoso de como agi. Fiz o que devia", relembra. Se pudesse dar um conselho ao Oliver de 2008, seria para "ser menos ingênuo" com as autoridades.