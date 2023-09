Wall Street fecha perto do equilíbrio antes de reunião do Fed

Os traders esperam um status quo na quarta-feira após a reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, com taxas de juros inalteradas. Mas eles não descartam um último aumento nas taxas em novembro ou dezembro.

Para Forrest, os sinais de desaceleração da economia dos EUA podem pesar mais do que a preocupação com a inflação nas últimas semanas, que se deve principalmente ao petróleo, e, portanto, empurrar o Fed a manter sua taxa inalterada até o final do ano.

Entre os destaques do dia, a Apple subiu 1,69%, ajudada por dados positivos sobre os prazos de entrega do iPhone 15 Pro Max, o modelo mais caro da nova geração de smartphones da empresa.

Os analistas do Morgan Stanley observaram que são os prazos mais longos em sete anos, o que indica uma forte demanda.

A histórica greve no setor automotivo atingiu a General Motors (-1,80%), a Ford (-2,14%) e a Stellantis (-1,61%). As negociações entre os trabalhadores, que buscam melhorias salariais, e as montadoras continuam sem grandes avanços.

Após uma estreia em forte alta (+24,69%) na quinta-feira, a fabricante de microchips Arm não conseguiu manter o impulso, caindo 4,47% na sexta-feira e 4,53% nesta segunda-feira. Nas negociações eletrônicas após o fechamento, Wall Street estava caindo mais 5%.