Ações do grupo imobiliário chinês Evergrande sobem 28% na retomada das negociações

As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande subiram 28% nesta terça-feira (3) ao retomar as negociações na Bolsa de Valores de Hong Kong, suspensas na semana passada quando a empresa endividada anunciou que o presidente do conselho está sob investigação criminal.

As ações da empresa imobiliária valorizaram 28% depois de uma sessão volátil em que subiram 60%, depois caíram para 10% e posteriormente voltaram a crescer.

"Parece que os ganhos são impulsionados pelo dinheiro especulativo", disse Willer Chen, analista de pesquisa da Forsyth Barr Asia Ltd, à Bloomberg.