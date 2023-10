Petróleo recupera terreno, mas permanece dentro de margens estreitas

Os preços do petróleo apresentaram alguma recuperação nesta terça-feira (3), após a queda de ontem, mas as cotações seguem dentro de uma margem estreita, sem elementos que consigam inclinar a balança para cima ou para baixo.

O preço do barril Brent do Mar do Norte - de referência na Europa - para entrega em dezembro subiu 0,23%, a 90,92 dólares em Londres.

Já o West Texas Intermediate (WTI) - de referência nos EUA - para entrega em novembro recuperou 0,46%, para 89,23 dólares em Nova York.