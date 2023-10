OMC reduz em mais da metade a sua projeção de crescimento do comércio mundial para 2023

O comércio mundial de mercadorias deve crescer este ano apenas 0,8% em volume, ou seja, menos de metade do que foi projetado em abril (1,7%), indicou nesta quinta-feira (5) a Organização Mundial do Comércio (OMC), que se preocupa com as tensões geopolíticas e a inflação.

"A desaceleração do comércio prevista para 2023 é preocupante, porque tem efeitos desfavoráveis para o nível de vida da população em todo o mundo", alertou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em comunicado.

No relatório, a organização destaca que "o contínuo colapso do comércio de mercadorias, que começou no quarto trimestre de 2022, levou os economistas da OMC a revisar em baixa as suas projeções comerciais para o ano em curso, mantendo ao mesmo tempo uma perspectiva mais positiva para 2024".