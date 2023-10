Wall Street fecha sem tendências definidas, diante de 'forças opostas'

A Bolsa de Nova York fechou com tendências divergentes nesta terça-feira (17), satisfeita com a boa saúde da economia dos Estados Unidos, mas preocupada com a possibilidade de que alguns dados contribuam para novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O Dow Jones subiu apenas 0,04%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,25% e o amplo S&P 500 fechou praticamente estável, com uma variação de -0,01%.

"O mercado foi influenciado por forças opostas hoje", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.