Argentina amplia transações comerciais com a China para fortalecer reservas

O governo argentino estabeleceu um acordo com a China para fortalecer as reservas do Banco Central por meio da ampliação de uma troca de moedas pelo equivalente a 6,5 bilhões de dólares (32,7 bilhões de reais na cotação atual), anunciou o presidente Alberto Fernández nesta quarta-feira (18).

A China "ampliou o uso do swap (troca de moedas) que já tínhamos concedido, havíamos solicitado 5 bilhões de dólares (25 bilhões de reais) e nos concederam 6,5 bilhões de dólares, o que representa um grande alívio para a Argentina", disse Fernández à Radio10, na China, onde está em visita oficial.

As reservas do Banco Central são de 24,9 bilhões de dólares (125 bilhões de reais), de acordo com o balanço oficial divulgado na terça-feira, mas as reservas líquidas são negativas em cerca de 5 bilhões de dólares, segundo analistas.