Argentina amplia troca de moedas com a China para fortalecer reservas

Em um comunicado, o Banco Central argentino informou que, segundo o acordo, esses fundos "podem ser aplicados a objetivos de desenvolvimento do comércio bilateral e à estabilidade dos mercados financeiros na Argentina".

As reservas do Banco Central estão em US$ 24,99 bilhões (R$ 126,35 bilhões), de acordo com o balanço oficial divulgado na terça-feira, mas as reservas líquidas estão negativas em cerca de US$ 5 bilhões (R$ 25,3 bilhões), segundo analistas.

O fortalecimento das reservas é vital em um cenário de grande volatilidade, com uma corrida cambial que levou a cotação do dólar paralelo a ultrapassar a marca dos 1.000 pesos por dólar, enquanto no mercado oficial, controlado pelas autoridades, o dólar está cotado a 365 pesos.

Essa volatilidade ocorre dias antes das eleições presidenciais do próximo domingo (22).

Sergio Massa, ministro da Economia e candidato presidencial pela União pela Pátria (peronismo), afirmou que a ampliação do swap "é uma enorme notícia para o fortalecimento das reservas, para acelerar o pagamento de importações e ter capacidade de intervenção no mercado".

As pesquisas indicam o economista e deputado ultraliberal Javier Milei (Liberdade Avança) como favorito. Ele defende a dolarização da economia.