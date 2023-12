Petróleo segue em alta após perturbações no Mar Vermelho

O petróleo voltou a subir nesta terça-feira (19), ainda impulsionado pelos ataques a navios no Mar Vermelho.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 1,64% e fechou em US$ 79,23.

O West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em janeiro, em seu último dia de negociação, subiu 1,33% para US$ 73,44.