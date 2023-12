UE estenderá suspensão de taxas sobre aço e alumínio dos EUA

Por sua vez, nos EUA, o governo de Joe Biden também suspendeu temporariamente sua taxação do aço e do alumínio europeu e passou a usar um sistema baseado em volumes negociados.

Originalmente, a suspensão dos encargos pela UE era válida até 31 de dezembro de 2023, mas a Comissão Europeia decidiu estendê-la até março de 2025.

A suspensão mútua de medidas restritivas "fornece o tempo e o espaço político necessário" para negociar uma solução definitiva para a controvérsia, afirmou a Comissão em comunicado.

Simultaneamente, a representante de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, observou em nota que as conversas eram "tecnicamente complexas".

A Comissão Europeia garantiu que continuará negociando em busca da eliminação total dessas tarifas alfandegárias.

O comunicado de Tai, por sua vez, ressaltou o compromisso dos EUA com sua "parceria com a UE e com a permanência na mesa de negociações para continuar o progresso alcançado até agora".