Petróleo volta a cair em mercado sem perturbações

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (31), em um mercado sem perturbações do lado da oferta, apesar dos diversos focos de tensão no mundo, em um contexto de demanda fraca.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em março, cedeu 1,39%, para 81,71 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega no mesmo mês, caiu 2,53%, para 75,85 dólares.

"O mercado estima que a razão vai se impor" nas crises que hoje envolvem muitos produtores importantes de petróleo, desde o Irã até a Rússia, passando pela Venezuela, considerou Stephen Schork, do Schork Group.