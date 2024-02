Santander bate recorde de lucros impulsionado pelas altas taxas de juros

Também compensou a diminuição da rentabilidade da América do Norte (queda de 20% nos lucros) e e do Brasil (-25%), vinculado, segundo o Santander, aos efeitos da inflação e a suprimentos mais caros.

Os resultados do Santander ilustram a solidez do setor bancário espanhol, que bateu um recorde atrás do outro nos últimos dois anos, em um contexto econômico pujante na Espanha, com um crescimento de 2,5% no ano passado.

Isso permitiu ao setor compensar o impacto do imposto excepcional aos grandes grupos bancários introduzidos na Espanha há um ano pelo governo do socialista Pedro Sánchez, para financiar medidas em face à crise do custo de vida.

O imposto, pago por diversos bancos, deve permitir ao Estado espanhol arrecadar cerca de 3 bilhões de euros (16,1 bilhões de reais) entre 2023 e 2024. Isso levou o Santander a fornecer quase 230 milhões de euros (1,2 bilhões de reais) para seu exercício de 2023.

Inicialmente, o imposto era temporário e ia ser eliminado no final de 2024, mas socialistas de Pedro Sánchez e seus parceiros de coalizão, a extrema esquerda do Sumar, acordaram torná-lo fixo. Há uma discussão no Ministério da Economia para que ele seja eliminado quando as taxas de juros voltarem a baixar.

No entanto, a associação de consumidores Facua mostrou-se pouco compreensiva com os bancos. "Seguimos batendo recorde de lucros com os bancos. O Santander se situa em primeiro no ranking da sem-vergonhice e da indecência", assegurou a Facua na rede social X, perguntando aos usuários: "Está pagando menos pelas suas hipotecas?".