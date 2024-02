Déficit comercial dos EUA caiu 18,7% em 2023, para US$ 773,4 bilhões

Mas os números mais recentes mostraram uma queda no déficit de bens no ano passado, com uma queda das importações maior do que das exportações.

Entretanto, as exportações de serviços aumentaram.

A surpreendente resiliência dos consumidores no ano passado ajudou a sustentar a economia dos EUA, mas os analistas esperam que o impacto do aumento das taxas de juros seja significativo, desacelerando os gastos dos consumidores e aumentando a pressão sobre as importações.

Em dezembro, o déficit cresceu ligeiramente em relação a novembro, acrescentou o Departamento do Comércio.

O déficit foi de 62,2 bilhões de dólares (301 bilhões de reais na cotação da época) no último mês do ano, 300 milhões de dólares a mais do que os 61,9 bilhões de dólares revistos em novembro (302,8 bilhões de reais). Isto ocorreu à medida que as exportações e as importações aumentaram.

