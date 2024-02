Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones bate novo recorde

O Dow Jones alcançou uma nova máxima, graças a valores considerados defensivos, ou seja, menos sensíveis à conjuntura, como Nike (+2,56%), Home Depot (+0,63%), 3M (+1,86%) e Dow Inc. (+1,48%).

Na terça-feira, será divulgado o índice de preços ao consumidor (IPC) de janeiro, que dará uma ideia da inflação no mês passado. Os especialistas esperam uma taxa de 2,9% em 12 meses.

Entre os destaques do dia, a Diamondback Energy subiu 9,38% após anunciar a compra de sua concorrente Endeavor Energy por cerca de US$ 26 bilhões (R$ 129 bilhões) para formar um gigante do petróleo de xisto.

As ações associadas às criptomoedas se beneficiaram da alta do bitcoin, que ultrapassou os US$ 50 mil (R$ 248,55 mil) pela primeira vez desde o final de 2021.

