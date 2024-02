O que está por trás da surpreendente vitalidade da economia dos EUA?

Cerca de 30% do aumento do PIB no ano passado veio dos gastos públicos, o que representa 14% da economia, explica Gregory Daco.

- Taxas baixas, taxas altas -

As taxas altas não prejudicaram a economia porque as taxas de juros vieram de níveis muito baixos, próximos a zero. Em março de 2020, para enfrentar a crise da covid, o Fed baixou drasticamente o custo do dinheiro e só começou a aumentar as suas taxas dois anos depois.

Este contexto "permitiu às empresas emitirem dívida a taxas de juros muito baixas", afirma North. "As empresas, no seu conjunto, pagam as taxas de juros mais baixas já registradas", acrescenta.

As famílias também puderam aproveitar as taxas de juros excepcionalmente baixas nos empréstimos hipotecários, antes de estas começarem a subir novamente para os níveis atuais, que são os mais altos em mais de 20 anos.

- Tempo -

Os economistas dizem que leva tempo para que o impacto dos aumentos das taxas se reflita na economia real.