Preço do petróleo sobe em meio a preocupações com a Rússia

Os preços do petróleo permaneceram em alta nesta sexta-feira (16), em um mercado ainda sensível aos eventos geopolíticos e, em particular, às possíveis consequências para a Rússia da morte na prisão do opositor Alexei Navalny.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,73% para fechar em 83,47 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março ganhou 1,48%, para 79,19 dólares.