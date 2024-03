Preço do petróleo cai diante de oferta mundial abundante

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (8), enfraquecidos pelo fantasma de uma oferta mundial excessivamente abundante, apesar dos cortes na produção da aliança Opep+.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 1,06%, fechando a 82,08 dólares.

A referência americana, o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, caiu 1,16%, para 78,01 dólares.