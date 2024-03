Dividendos das empresas atingiram recorde global em 2023

As maiores empresas do mundo pagaram um montante recorde de mais de 1,65 trilhão de dólares (8,2 trilhões de reais na cotação atual) em dividendos aos seus acionistas em 2023, de acordo com um estudo da empresa de gestão de ativos Janus Henderson divulgado nesta quarta-feira (13).

Este valor representa um aumento de 5,6% na comparação com 2022 e de 15% face a 2019, segundo a empresa.

O estudo é baseado em dados das 1.200 empresas com maior capitalização de mercado, que representam 85% dos dividendos pagos no mundo.