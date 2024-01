World of Coffee Dubai 2024 atrai mais de 13 mil visitantes especializados; evento tem crescimento de 30%

DUBAI, 23 de janeiro de 2024 (WAM) -- A World of Coffee Dubai 2024, organizada pela DXB Live, a agência integrada de gerenciamento de eventos e experiências do Dubai World Trade Centre, em colaboração com a Specialty Coffee Association, foi concluída com sucesso. O evento contou com a participação de mais de 13 mil visitantes especializados, entre entusiastas e profissionais do setor em todo o mundo, com um crescimento de 30% em relação ao ano passado.

O destaque do dia de encerramento foi a coroação dos vencedores do Campeonato Nacional de Baristas dos Emirados Árabes Unidos. A competição contou com os baristas mais talentosos dos Emirados Árabes Unidos disputando o título e a chance de representar o país no Campeonato Mundial de Baristas. Michaela Rnazol, do Typica Cafe, garantiu o primeiro lugar, enquanto o segundo lugar ficou com Kemal Risyad, do Archers Coffee, seguido por Nooran Al Bannay, do Coffee Architecture, em terceiro lugar. Além disso, o primeiro lugar no Latte Art foi entregue a Mondrick Alpas, da Gold Box Roastery, o segundo lugar a Angelo Lagata, da Number Five Gate, e o terceiro a Jatfikly Raymond Ampuan, da DRVN by Porsche.

O dia de encerramento também contou com três palestras envolventes, enriquecendo o componente educacional do evento. Demian e Mergen, da Abro, conduziram a primeira discussão, enquanto Ben Hilt, diretor de AST da Specialty Coffee Association, explorou os detalhes do Novo Diploma de Habilidades da Specialty Coffee Association. Andreas Zehnder proferiu uma palestra instigante sobre "A economia das plantas de extração de café: Analisando os retornos dos investimentos em sustentabilidade".