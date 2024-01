Hong Kong reconhece os Emirados Árabes Unidos como um importante parceiro comercial, dizem autoridades

HONG KONG, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos solidificaram sua posição como um importante parceiro comercial de Hong Kong na região do Oriente Médio, de acordo com o Dr. Patrick Lau, diretor-executivo adjunto do Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC).

Dr. Lau destacou o crescimento em uma entrevista com a Agência de Notícias dos Emirados (WAM) no Fórum Financeiro Asiático, que acontece em Hong Kong. Lau mencionou o Departamento de Censo e Estatística de Hong Kong, que informou que o comércio exterior não petrolífero entre os dois lados aumentou de US$ 9,4 bilhões em 2020 para US$ 16,23 bilhões em 2022.

O diretor-executivo afirmou que as relações bilaterais são distintas, expressando esperança de maior desenvolvimento em várias frentes econômicas, comerciais e de investimento no próximo período. Destacou ainda a presença substancial das delegações dos EAU no Fórum Financeiro Asiático, indicando um esforço coletivo para explorar futuras oportunidades de colaboração e investimento.