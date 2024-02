Abu Dhabi Ports continua a expansão global na Ásia, África e Oriente Médio em 2024

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- Saif Al Mazrouei, CEO do setor de Portos do Abu Dhabi Ports Group, reiterou o compromisso inabalável do grupo com a expansão e aquisição na Ásia, África e Oriente Médio ao longo de 2024.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Mazrouei compartilhou detalhes sobre vários projetos de investimento a serem revelados este ano. Ele enfatizou que a expansão global do grupo está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento progressivo do setor de portos, incluindo melhorias contínuas na infraestrutura do Porto de Khalifa, que deve atingir uma capacidade notável de 11 milhões de TEUs até o final do ano. Notavelmente, o setor de portos atualmente gerencia uma vasta rede de mais de 30 portos em todo o mundo.

Al Mazrouei falou sobre as ambiciosas metas de expansão global, destacando as contínuas aquisições internacionais por meio de empresas como a Nawah Port Services, uma contribuição fundamental para o crescimento de seus negócios internacionais. Citou o recente contrato de concessão de 50 anos com o Karachi Port Trust para o desenvolvimento de terminais de contêineres e um contrato de 30 anos para as operações do porto de Safaga, no Egito, como exemplos principais. Indicou também investimentos significativos na Jordânia, ressaltando os sólidos laços econômicos e de investimento entre os EAU e o Egito.