Ahmed bin Saeed aprova estratégia das Zonas Econômicas Integradas de Dubai para 2024-2026

O "propósito" da DIEZ destaca seu compromisso de "capacitar negócios, melhorar vidas e promover uma economia vibrante". Ao mesmo tempo, sua "aspiração" visa "abrir um novo mundo de infinitas oportunidades econômicas", com base em um conjunto de valores institucionais fundamentais, incluindo "união", "paixão" por fazer a diferença, "afinidade" por meio do cultivo de relacionamentos, "sucesso do cliente" e uma visão futurista, incentivando a visão de futuro e mantendo uma mentalidade inovadora.

Ahmed bin Saeed disse: "A estratégia da DIEZ 2024-2026 é uma prova de nosso compromisso com a concretização da visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, que também está alinhado com as diretrizes do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai. Nosso objetivo é aprimorar o desempenho econômico e o crescimento sustentável, impulsionados pelo conhecimento e pela inovação, contribuindo para tornar Dubai a melhor cidade do mundo.

"A nova estratégia do DIEZ é construída sobre uma estrutura integrada baseada em um planejamento cuidadoso que visa melhorar a qualidade dos serviços prestados a investidores e empresas de todos os setores e de todos os tamanhos. Nosso objetivo é aprimorar o papel vital das zonas francas como um importante contribuinte para a economia local e nacional. Isso reforça nosso compromisso de fortalecer a posição de Dubai e dos EAU como um parceiro global e um centro econômico atraente e influente. Esses esforços são realizados de acordo com as diretrizes e os planos nacionais, em cooperação com nossos parceiros dos setores público e privado", acrescentou.

O Dr. Mohammed Al Zarooni, presidente executivo da DIEZ, destacou: "A aprovação da estratégia da DIEZ 2024-2026 é um passo importante para alcançar a visão de nossa sábia liderança. Pretendemos fazer de Dubai o destino preferido dos investidores de todo o mundo e solidificar seu papel como um elo essencial na rede de comércio global. Isso será alcançado com o foco em três pilares estratégicos: alcançar a excelência, o crescimento e enriquecer o cenário econômico, além de colocar os investidores no topo de nossas prioridades, esforçando-nos para alcançar suas aspirações e fornecendo produtos, serviços e soluções que superem suas expectativas."

E continuou: "A estratégia serve como um roteiro para a DIEZ abrir um novo mundo de infinitas oportunidades econômicas. Planejamos aproveitar o potencial promissor do emirado e trabalhar com nossos parceiros estratégicos para elevá-lo a níveis mais altos de eficiência e eficácia. Isso, por sua vez, será vantajoso para empresas e investidores, aplicando as melhores práticas e fornecendo suporte e serviços de primeira linha para a comunidade econômica de Dubai em vários setores", acrescentou Al Zarooni.

A DIEZ se concentra em três pilares estratégicos: excelência, crescimento e enriquecimento. Três prioridades sustentam seu compromisso com a excelência: fortalecer a contribuição da DIEZ para a economia não petrolífera de Dubai, avançar como líder de mercado em seus portfólios de negócios e criar uma experiência notável para os clientes, possibilitando seu crescimento e sucesso.