FMI pede que se facilite a transição para a energia verde e que se aproveite os acordos da COP28

Como os impulsionadores e a dinâmica da inflação diferem entre as economias, as necessidades de políticas para garantir a estabilidade de preços são cada vez mais diferenciadas. Ao mesmo tempo, em muitos casos, em meio ao aumento da dívida e à limitada margem de manobra orçamentária, e com a inflação em declínio e as economias mais capazes de absorver os efeitos do aperto fiscal, é necessário um foco renovado na consolidação fiscal. A intensificação das reformas que aumentam a oferta facilitaria a redução da inflação e da dívida e permitiria um aumento duradouro nos padrões de vida.