Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah registra forte crescimento em 2023

As campanhas de marketing lançadas pela Câmara no ano passado se destacaram por seu grande sucesso, influenciando profundamente vários setores econômicos, principalmente o varejo e o turismo. Entre elas, estavam a "Promoção de Verão de Sharjah 2023" e o Festival do Ramadã de Sharjah. Além disso, as "Promoções do Sharjah Shopping" atraíram milhares de compradores de todos os emirados e turistas para os principais pontos turísticos e mercados de Sharjah. Isso foi particularmente evidente na região leste, que abrigou a bem-sucedida iniciativa "Kalba Winter" (Inverno Kalba), aumentando ainda mais o apelo do emirado como destino de compras e turismo.

Também em 2023, o Prêmio de Excelência Sharjah, organizado anualmente pela Câmara como parte de seu compromisso de promover uma cultura de qualidade e excelência institucional, bem como adotar as melhores práticas nos setores privados dos Emirados e do Golfo, passou por transformações significativas. O prêmio testemunhou não apenas uma participação substancial das comunidades empresariais dos EAU e do Golfo, mas também desenvolvimentos notáveis em várias categorias de prêmios.

Essas mudanças tiveram como objetivo aumentar o nível de concorrência positiva entre as entidades econômicas participantes do prêmio, refletindo um salto qualitativo na busca pela excelência e inovação no cenário de negócios da região.

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Sharjah, que opera sob o guarda-chuva da SCCI, obteve enorme sucesso em sua missão de aprimorar as habilidades e o conhecimento da força de trabalho. O centro realizou 66 programas de treinamento, beneficiando 588 indivíduos dos setores público e privado. Além disso, se concentrou na geração futura e nos candidatos a emprego, treinando e qualificando 71 alunos de várias universidades, faculdades, escolas e candidatos a emprego.

Também foram organizados 25 programas de treinamento interno especializado para os membros da equipe, treinando 131 funcionários, homens e mulheres, em um total de 3.377 horas dedicadas ao aprimoramento das habilidades da força de trabalho da Câmara.

Ainda foram realizadas 16 visitas de campo para observar as melhores práticas do Centro, e 105 funcionários do Departamento de Recursos Humanos receberam treinamento, totalizando 1.260 horas. Além de sete workshops e seminários educacionais e de conscientização para os funcionários da Câmara e para indivíduos dos setores público e privado.