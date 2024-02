Cidade Industrial de Dubai registra crescimento de 15% em clientes de alimentos e bebidas em 2023

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Cidade Industrial de Dubai registrou um crescimento anual robusto em 2023, com 12 novos clientes de alimentos e bebidas (F&B) ingressando no distrito durante o ano, consolidando seu papel como proponente da fabricação avançada e da economia circular regional.

Os novos clientes de alimentos e bebidas representam investimentos acumulados no valor de AED 800 milhões (cerca de USD 217 milhões), refletindo o apelo da Cidade Industrial, um dos 10 destinos de negócios dedicados do Grupo TECOM PJSC para seis setores econômicos estratégicos, para fabricantes de alimentos e inovadores de todo o mundo. O crescimento geral de clientes atingiu 17% em 2023, com mais de mil líderes de fabricação locais, regionais e globais, incluindo inovadores e pesos pesados do setor de alimentos e bebidas, agora baseados no distrito.

A liderança do distrito revelou esse crescimento nos bastidores da Gulfood 2024, a maior exposição comercial anual de alimentos e bebidas do mundo, realizada em Dubai de 19 a 23 de fevereiro. O centro industrial está apresentando inovações de 10 clientes, incluindo Patchi, Al Barakah Dates e Barakat Quality Plus no evento, além de destacar o papel crucial da mobilidade na segurança alimentar por meio de sua campanha de conscientização global Make Brilliance.