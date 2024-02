Emirates Flight Catering adquire totalmente a Bustanica

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Emirates Flight Catering, uma das maiores operações de catering (serviço de bufê) do mundo, adquiriu totalmente a Emirates Bustanica, anteriormente chamada de Emirates Crop One, e sua marca de consumo Bustanica, a maior fazenda vertical interna do mundo.

Esse movimento estratégico estabelece a Emirates Bustanica como uma empresa totalmente pertencente aos Emirados Árabes Unidos, ajudando a sustentar a visão do país de aumentar a segurança alimentar e hídrica e suas capacidades agrícolas. A aquisição capacita a Emirates Bustanica a alavancar sua experiência local e o mais recente conhecimento tecnológico para atender às crescentes demandas do mercado.

Localizada perto do Aeroporto Internacional Al Maktoum, no Dubai World Central, a instalação de 330 mil pés quadrados da Bustanica tem capacidade para cultivar mais de 1 milhão de quilos de folhas verdes de qualidade excepcional por ano, o equivalente a 3 toneladas por dia, usando 95% menos água do que a agricultura convencional.