Indonésia pede que reunião da Organização Mundial do Comércio nos EAU trate de questões de segurança alimentar

ABU DHABI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Indonésia pede que a 13ª Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, na próxima semana, trate das questões de segurança alimentar de longa data, de acordo com Djatmiko Bris Witjaksono, diretor-geral de Negociações Comerciais Internacionais do Ministério do Comércio da Indonésia.

Para Witjaksono, é preciso aproveitar o impulso da MC13 oferecendo soluções concretas para romper o impasse das negociações agrícolas e resolver a crescente crise de segurança alimentar. "Ao fazer isso, precisamos corrigir os desequilíbrios e a assimetria do sistema global de comércio agrícola", disse ele em uma entrevista por e-mail à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) de Jacarta.

A MC13 deve ser capaz de abordar as questões de segurança alimentar de longa data que são mais relevantes na situação atual, já que o mundo está vulnerável à insegurança alimentar causada pela crise multidimensional, enfatizou Witjaksono.