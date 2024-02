Presidente da COP28 pede ação sem precedentes de todos os governos, empresas e setores para concretizar o Consenso dos EAU

Todas as Partes que assinaram o Consenso dos Emirados devem trabalhar para aprimorar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), antes do próximo ciclo em 2025. "Esse trabalho precisa começar agora mesmo. Eles precisam adotar metas abrangentes de redução de emissões em toda a economia, que cubram todos os gases de efeito estufa, estejam alinhadas com a ciência e mantenham o alcance de 1,5°C", ressaltou o presidente da COP28.

Todos os setores devem aproveitar sua tecnologia, talento e balanços patrimoniais para descarbonizar em escala, destacou o Dr. Al Jaber, conforme descrito no Consenso dos Emirados Árabes Unidos. A COP28 também pressionou o setor de petróleo e gás a se mobilizar, com 40% da produção global de petróleo se comprometendo a zerar as emissões de metano até 2030 e a zerar as emissões líquidas até 2050. Embora descreva essas metas como "um bom começo", o Dr. Al Jaber disse que isso deve ser desenvolvido. "Continuarei a pressionar por mais", enfatizou.

O Consenso dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu um roteiro claro para manter 1,5°C dentro do alcance e entregou uma série de novidades mundiais em toda a agenda climática, incluindo o primeiro acordo de transição para abandonar os combustíveis fósseis, uma meta para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 e um compromisso para acabar com o desmatamento no mesmo período.

No entanto, o presidente da COP28 advertiu que a "transição energética levará a uma turbulência energética, se abordarmos apenas o lado da oferta da equação energética". Para lidar com o lado da demanda, "serão necessários incentivos políticos inteligentes para comercializar alternativas de carbono zero para a indústria pesada, como o hidrogênio", afirmou. "Será necessário um investimento maciço em infraestrutura de rede para fornecer energia renovável ao usuário final. E isso exigirá que os governos e todas as partes relevantes sejam honestos e transparentes com relação aos custos e às compensações envolvidas", acrescentou.

O financiamento é o principal facilitador da ação climática, e todas as fontes de financiamento disponíveis - públicas, multilaterais e privadas - precisam ser ativadas, sendo que "precisamos de novos modelos de financiamento misto, alavancando fundos concessionais, catalíticos e de investimento para garantir que o progresso climático se estenda totalmente ao Sul Global", ressaltou o presidente da COP28. Acrescentando que a COP28 mobilizou USD 85 bilhões em novas promessas e compromissos e lançou o maior veículo de investimentos privados do mundo para a ação climática - ALTÉRRA. "Esse modelo pode e deve ser replicado muitas vezes", lembrou.

Com o compromisso das nações desenvolvidas de mobilizar USD 100 bilhões por ano em financiamento climático finalmente cumprido, e a Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG) sobre financiamento climático a ser acordada na COP29, "o mundo deve elevar o nível para enfrentar os desafios que temos pela frente, mobilizando trilhões em vez de bilhões", disse o Dr. Al Jaber.