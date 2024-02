Segundo dia da Gulfood 2024 coloca Dubai no centro do setor de alimentos e bebidas do mundo

Já Rizwan Ahmed, diretor-executivo do IFFCO Group destacou que a Gulfood serve como uma vitrine fundamental. "Nos oferece uma plataforma pioneira para interagir com colegas do setor, revelar inovações de ponta e aproveitar novas oportunidades de negócios. Alinhada com nossos valores fundamentais, a proeminência global da exposição fortalece nossa posição no setor de alimentos e bebidas, facilitando parcerias estratégicas e ampliando nossa presença em vários mercados", completou.

Abdul Karim Al-Hamdawi, gerente-geral do programa promocional do azeite de oliva em conserva da Tunísia, confirmou que a participação na Gulfood está entre suas prioridades devido à importância significativa do evento no setor global de alimentos e bebidas. "A participação da Tunísia na Gulfood 2024 visa apoiar as exportações de azeite de oliva em conserva da Tunísia para os mercados do Golfo Árabe, que são considerados mercados promissores. A Gulfood 2024 aumentará a presença do azeite de oliva tunisiano nos mercados globais em geral e permitirá que as empresas tunisianas de azeite de oliva desenvolvam relações comerciais e aprimorem a cooperação internacional nesse campo para obter acesso a novos mercados", afirmou.

Por quase três décadas, a Gulfood tem estado na vanguarda da indústria, uma plataforma que apresenta as últimas inovações na indústria alimentícia. A feira cria uma plataforma para que as empresas do setor alimentício apresentem seus produtos, serviços e soluções a compradores influentes de todo o mundo, facilitando acordos comerciais intercontinentais e servindo como o ponto focal definitivo para o mundo do fornecimento de alimentos e bebidas.