Na reunião da Organização Mundial do Comércio nos EAU, as Filipinas esperam acordos sobre pesca, agricultura e questões climáticas

A autoridade filipina disse que a conferência também fornecerá uma plataforma para diálogos aprofundados sobre tópicos críticos, como comércio eletrônico, a interseção de preocupações comerciais e ambientais e o imperativo da inclusão dentro da estrutura comercial multilateral. "Essas discussões são cruciais para garantir um sistema de comércio global equilibrado e progressivo", observou.

As Filipinas têm defendido firmemente a reforma e a modernização da OMC, com ênfase especial no reforço do aspecto de desenvolvimento das discussões, ressaltou Pascual. "Estou otimista de que esta conferência marcará um passo significativo nessas áreas essenciais, refletindo nosso compromisso coletivo com um ambiente de comércio global mais equitativo e sustentável."

Questões climáticas

Os desafios da mudança climática estão entre os mais importantes que a comunidade global deve enfrentar, e as Filipinas, como um país extremamente vulnerável a seus impactos, está determinada a alavancar o sistema de comércio multilateral para mitigar esses efeitos, afirmou o funcionário.

"Nossa dedicação é evidente em nossa postura proativa na promoção de práticas comerciais sustentáveis, facilitando o intercâmbio de bens e serviços ecologicamente corretos e buscando ativamente alianças com outros membros da OMC que compartilham nossa visão de integrar o comércio e a sustentabilidade ambiental", pontuou.

A urgência desse esforço não pode ser exagerada, enfatizou Pascual.