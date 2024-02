Comores e Timor-Leste aderem formalmente à Organização Mundial do Comércio durante a 13ª Conferência Ministerial em Abu Dhabi

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Comores e Timor-Leste ingressaram formalmente na Organização Mundial do Comércio (OMC) em uma cerimônia realizada na segunda em Abu Dhabi, tornando-se os 165º e 166º membros do órgão que supervisiona o comércio global e as primeiras novas nações a ingressar desde 2016, aumentando o número de países menos desenvolvidos na OMC para 37, conforme definido pelas Nações Unidas.

A cerimônia ocorreu no dia de abertura da 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13, na sigla em inglês), seu órgão máximo de tomada de decisões, que está sendo sediada nos Emirados Árabes Unidos entre 26 e 29 de fevereiro, sob a presidência do Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior.

A adesão é um marco significativo para ambas as nações: não significa apenas que todos os membros da OMC devem agora comercializar com Comores e Timor-Leste de acordo com todos os direitos legais designados nos tratados da Organização, mas também significa que eles agora poderão participar do monitoramento e da negociação desses tratados no futuro. Além disso, a adesão à Organização Mundial do Comércio enviará um sinal poderoso aos investidores sobre a previsibilidade e a direção política de seus regimes comerciais.