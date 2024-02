Organização Mundial do Comércio é crucial para que o comércio verde ajude a cumprir as metas climáticas, diz ministro finlandês

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Organização Mundial do Comércio (OMC) tem um papel importante na promoção do comércio de bens e serviços ambientais, o que ajudará as nações do mundo a cumprir suas metas climáticas, disse Ville Tavio, ministro do Comércio Exterior e Desenvolvimento da Finlândia, à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM).

Como líder em tecnologias limpas, a Finlândia defende um comércio mais aberto e livre nesse setor, afirmou ele em uma entrevista durante a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da OMC, que começou na segunda-feira em Abu Dhabi.

Para Tavio, há muito o que fazer para obter condições equitativas em que as tecnologias de baixa energia possam ser comercializadas. "Acredito que a OMC também desempenhará um papel importante nesse setor", declarou o chefe da delegação finlandesa na MC13.