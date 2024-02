Resultados da 13ª Conferência Ministerial garantirão a sustentabilidade dos estoques de peixes da região do Pacífico, afirma vice-primeiro-ministro de Fiji

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Manoa Kamikamica, vice-primeiro-ministro, ministro do Comércio, Cooperativas, Pequenas e Médias Empresas e Comunicações da República de Fiji, disse que a principal questão que ele espera ver resolvida durante a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi é o Acordo de Subsídios à Pesca.

Os resultados do evento global, incluindo o Acordo de Subsídios à Pesca, ajudariam Fiji e a região do Pacífico a garantir a sustentabilidade de seus estoques de peixes e a criação de um setor privado no setor pesqueiro, disse Manoa à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM) no primeiro dia da MC13.

Segundo o vice-primeiro-ministro de Fiji, os Emirados são um líder mundial e um modelo a ser seguido no comércio internacional, fornecendo aos participantes da MC13 percepções sobre como impulsionar o comércio exterior em seus países. Manoa também destacou o fórum como uma plataforma ideal para se buscar oportunidades de negócios e atrair investidores dos Emirados Árabes Unidos.