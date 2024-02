Três quartos dos membros da Organização Mundial do Comércio determinam finalização do Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento e solicitam sua incorporação à OMC

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacou a importância da conquista e disse que em seis anos, "vocês passaram do trabalho preparatório para um Acordo pioneiro que promete ajudar seus signatários a atrair o investimento estrangeiro direto que desejam para impulsionar o crescimento, os ganhos de produtividade, a criação de empregos e a integração nas cadeias de suprimentos globais". Ela também enfatizou que o Acordo IFD "contribuirá para tornar a economia global mais resiliente e inclusiva".

Como co-coordenadores das negociações bem-sucedidas, a vice-ministra do Comércio do Chile, Claudia Sanhueza, e o ministro do Comércio da Coreia, Inkyo Cheong, fizeram os comentários de abertura no evento ministerial, destacando que o Acordo IFD mostra que a OMC pode contribuir para o comércio e o desenvolvimento globais e enfrentar os desafios econômicos atuais, facilitando os fluxos de investimento, um dos principais impulsionadores do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável.

Sanhueza declarou que ao reforçar a capacidade de atrair, reter e ampliar o investimento estrangeiro direto, "o Acordo IFD se torna um catalisador indispensável para o desenvolvimento sustentável". E acrescentou que uma vez implementado, "espera-se que o Acordo IFD promova crescimento econômico e bem-estar significativos nos membros em desenvolvimento e nos PMDs e estenda seus benefícios até mesmo aos não participantes."

O ministro Cheong afirmou: "Quando alguns têm dúvidas sobre a resposta da OMC à atual policrise, nós, os 123 copatrocinadores, respondemos com o Acordo IFD". E acrescentou que "a história que estamos fazendo juntos hoje marcará o novo começo a partir de amanhã. Acredito que, juntos, conseguiremos fazer isso", disse.

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior dos Emirados e presidente do MC13, observou que a finalização do Acordo IFD é o resultado de mais de seis anos de trabalho, dedicação e visão de mais de 120 membros. "Esse acordo é a prova do poder da colaboração e do compromisso e da visão compartilhada de um comércio aberto e baseado em regras", afirmou ele.

Os membros participantes usaram a palavra para enfatizar que o Acordo IFD incorporado à OMC criaria referências globais claras e consistentes para a facilitação de investimentos, reduzindo a incerteza regulatória e atraindo investidores. E ainda seria uma âncora para suas reformas domésticas em compromissos internacionais compartilhados, enviando assim um forte sinal aos investidores de que uma economia anfitriã está comprometida com a reforma de seu clima de investimento. O Acordo exclui explicitamente o acesso ao mercado, a proteção ao investimento e a solução de controvérsias entre investidores e estados.