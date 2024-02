Fórum TradeTech inaugural destaca o potencial da tecnologia para revolucionar o comércio global

Dr. Thani Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, que está liderando os pedidos de modernização do comércio para torná-lo mais eficiente, sustentável e inclusivo, acredita firmemente no potencial significativo que a tecnologia avançada tem para transformar o comércio em todo o mundo. Durante um discurso de abertura, o ministro afirmou que, atualmente, se tem à disposição um número cada vez maior de ferramentas e aplicativos que podem aprimorar todos os elos das cadeias de suprimentos globais. "Já podemos ver o potencial da inteligência artificial aprimorando as rotas de remessa e os movimentos de estoque, a análise preditiva para gerenciamento de crises e previsão de recebíveis e o blockchain em procedimentos alfandegários, soluções de pagamento e transações financeiras comerciais", disse.

Segundo o ministro, já se sabe o resultado final dessas inovações. "A TradeTech transformará completamente o comércio global, e os Emirados Árabes Unidos estão determinados a ser um líder global em seu desenvolvimento e implantação. Por meio de esforços colaborativos e conhecimento compartilhado, podemos usar a tecnologia no comércio para construir um sistema comercial mais equitativo e sustentável que capacite indivíduos e comunidades em todo o mundo", acrescentou.

Durante suas observações, Zeyoudi lançou oficialmente oum documento apoiado pelos EAU "Regulation 5.0 for Future Trade Tech", que tem como objetivo ser pioneiro em uma nova era de regulamentação comercial, explorando as principais tendências em tecnologia comercial e seu impacto no comércio global, além de fornecer um projeto para um sistema regulatório global harmonizado que supervisionará os sistemas comerciais do futuro. Trata-se de uma aliança proposta para se concentrar na promoção da colaboração internacional sobre a regulamentação da TradeTech para garantir sua aplicação unificada pelas nações comerciais, especialmente os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos (LDCs).

O documento argumenta que a rápida evolução e adoção da tecnologia nas cadeias de suprimentos globais torna a regulamentação da tecnologia comercial um elemento crucial para sua adoção generalizada. Mecanismos para proteger os dados relacionados ao comércio, garantir a concorrência leal, oferecer proteção ao consumidor e à privacidade, além de estabelecer clareza jurídica para resolver possíveis disputas entre parceiros comerciais, todos precisam ser desenvolvidos e testados.

O presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, discutiu as tendências de crescimento global e os desafios enfrentados pelo comércio no próximo ano durante o Fórum TradeTech, afirmando que "não haverá uma recuperação econômica real sem a recuperação do comércio e dos investimentos". Brende declarou ainda que "a tecnologia pode tornar o comércio mais resiliente e alinhado com nossos valores sociais, criar empregos, crescimento econômico e padrões de vida mais elevados".

Além dos painéis de diálogo, o Fórum TradeTech ofereceu uma plataforma para apresentar as soluções TradeTech de empresas do setor privado e startups, incluindo os criadores do único mapa abrangente de todas as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) do mundo, o Adrianople Group, o provedor de plataformas transfronteiriças alimentadas por IA da África, a Jetstream, e a fintech sueca Enigio, cujo produto "trace:original" imita digitalmente os processos em papel, desde o faturamento e as listas de embalagem até as apólices de seguro ou o conhecimento de embarque (BL).