Investopia 2024 realiza 11 painéis que exploram oportunidades de investimento na nova economia

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O dia de abertura do Investopia 2024, realizado no St. Regis Sadiyaat em Abu Dhabi, testemunhou 11 painéis de discussão com 37 especialistas, que ofereceram suas percepções sobre oportunidades de investimento nos setores da nova economia, tecnologia, economia circular, economia criativa, hospitalidade, esportes e aviação. Entre os participantes que assistiram a essas sessões estavam investidores, economistas, importantes autoridades governamentais, formuladores de políticas e empreendedores de todo o mundo.

Uma das sessões do painel da manhã analisou a macroeconomia no contexto de onde a economia global está se movendo após a COVID-19, como uma COP28 bem-sucedida está colocando todos os países em uma base sólida para enfrentar as mudanças climáticas, qual será o impacto do resultado da eleição presidencial dos EUA e por que a economia global permanece resiliente a choques geopolíticos.

Sob o tema "Novas fronteiras econômicas reveladas: Navegando pelo desconhecido", o painel discutiu os fatores que impulsionam os setores da nova economia, os mercados e o papel dos governos e do setor privado na otimização do crescimento econômico. Os participantes dessa sessão foram o Dr. Mahmoud Mohieldin, diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional; o Dr. François Bourguignon, presidente honorário da Paris School of Economics; o Dr. Nathan Sheets, economista-chefe do Citi; e John Defterios, professor de administração de empresas da NYU Abu Dhabi.