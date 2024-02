OMC deve facilitar a transferência de tecnologias essenciais para os países em desenvolvimento: Ministro do Exterior do Brasil

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, (DATE) (WAM) - O Brasil pediu à Organização Mundial do Comércio (OMC) que enfrente o desafio de liberalizar o comércio e transferir tecnologias essenciais aos países em desenvolvimento para se prepararem para pandemias, mitigação do clima e transição energética, disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

"É importante cumprir as metas de desenvolvimento sustentável (SDGs)", acrescentou o diplomata que lidera a delegação brasileira na 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13) em Abu Dhabi.