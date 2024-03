Brasil: Emirados Árabes Unidos participa da reunião dos ministros das Finanças e dos governadores dos Bancos Centrais do G20

Paralelamente à reunião do G20 FMCBG, Al Hussaini realizou várias reuniões bilaterais com Enoch Godongwana, ministro das Finanças da República da África do Sul; Christian Lindner, ministro das Finanças da República Federal da Alemanha; e Sergio Díaz-Granados, presidente-executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, para explorar áreas de cooperação mútua.

Mohamed Al Hussaini transmitiu a disposição do Ministério das Finanças dos EAU de compartilhar sua experiência em financiamento climático e esforços e iniciativas de desenvolvimento sustentável com a República Federativa do Brasil, que sediará a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). Destacou também o interesse dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as parcerias internacionais, bem como a cooperação econômica e financeira, de acordo com os objetivos do Plano Estratégico do Ministério das Finanças 2023-2026 e a visão "We the UAE 2031".

Além disso, Al Hussaini observou os esforços dos Emirados Árabes Unidos para enfrentar o impacto econômico da mudança climática, manter a flexibilidade das cadeias de suprimentos globais, melhorar as instituições financeiras internacionais, mitigar as vulnerabilidades da dívida global e a mobilização efetiva de recursos públicos e privados para uma economia global que apoie o desenvolvimento da infraestrutura digital e que trabalhe para desenvolver uma política fiscal que promova a inclusão financeira.

Além disso, o emirático destacou a importância de continuar investindo para acelerar o desenvolvimento e o crescimento e prever as tendências do comércio global, desenvolvendo soluções para desafios econômicos e de desenvolvimento críticos, como transparência fiscal e Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs).

Durante a reunião dos ministros e governadores, Mohamed Al Hussaini ressaltou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a promoção da inclusão financeira para reduzir as desigualdades, especialmente por meio do lançamento do Programa de Transformação da Infraestrutura Financeira em 2023, com base na liderança regional dos Emirados Árabes Unidos e na participação de longa data na Parceria Global para Inclusão Financeira (GPFI).

Al Hussaini observou ainda os desafios relacionados às perspectivas de crescimento de médio prazo, incluindo um crescimento econômico mundial mais lento e uma desaceleração no comércio global, o que é particularmente desafiador para as economias em desenvolvimento. Isso motiva os Emirados Árabes Unidos a priorizar a cooperação multilateral, já que o país sedia a 13ª Conferência Ministerial da OMC, que tem como objetivo reformular o futuro do comércio global.