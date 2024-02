Emirados Árabes Unidos contribui com cerca de US$ 270 mil para apoiar a participação dos países menos desenvolvidos na MC13

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, lembrou que capacitar os países menos desenvolvidos para que participem plenamente da OMC e do comércio global é um investimento para um mundo mais inclusivo, equitativo e próspero para todos. "Temos a responsabilidade de fornecer o apoio e a assistência necessários para garantir que todas as nações tenham voz e oportunidade para moldar o futuro do comércio global. Para realizar uma Conferência Ministerial na qual todos os membros da OMC possam ser ouvidos, cabe à comunidade comercial global se unir para facilitar a participação de todos os membros da OMC em Abu Dhabi nesta semana", concluiu.