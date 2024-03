Brasil registra PIB de USD 2,17 trilhões em 2023 e é a nona maior economia do mundo

SÃO PAULO, 2 de março de 2024 (WAM) -- O produto interno bruto (PIB) do Brasil atingiu USD 2,17 trilhões em 2023, colocando o país à frente do Canadá e da Rússia, de acordo com a agência de classificação de crédito Austin Ratings.

Em um comunicado divulgado pela The Associated Press (AP), a Austin Ratings disse que a economia do Brasil é agora a nona maior do mundo, com base nos números preliminares do PIB anunciados na sexta-feira.

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, superando as expectativas no primeiro ano da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com os números divulgados pelo Instituto de Estatísticas do Governo na sexta-feira.