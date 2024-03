Conferência Ministerial obteve alguns resultados muito bons para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, afirma diretora-geral da Organização Mundial do Comércio

A 13ª Conferência Ministerial da OMC, concluída na sexta-feira em Abu Dhabi, aprovou uma extensão da Renúncia ao TRIPS, permitindo que os países em desenvolvimento aumentem a capacidade de produção de vacinas para a Covid-19 e futuras pandemias.

A Conferência Ministerial da OMC também afirmou a continuidade dos esforços para reformar o Sistema de Solução de Controvérsias (DSS). Essa reforma tem como objetivo estabelecer um sistema abrangente, eficaz e acessível para todos os membros até o final de 2024. Para atingir esse objetivo, a declaração final enfatiza a necessidade de discussões inclusivas e transparentes para aproveitar o progresso existente e abordar os desafios remanescentes, incluindo aqueles relacionados ao Órgão de Apelação.

Além disso, os países membros da OMC concordaram com a extensão de uma moratória sobre as tarifas de comércio eletrônico até a 14ª Conferência Ministerial da Organização em 2026. Essa decisão marca uma conquista significativa para a conferência, que abordou extensas negociações sobre várias questões importantes que afetam o futuro do comércio global.