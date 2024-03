Emirados Árabes Unidos defende o livre comércio e o investimento para impulsionar o crescimento global, dizem autoridades

As autoridades destacaram que a Declaração Ministerial de Abu Dhabi, emitida na conclusão da 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), reafirma os esforços de liderança dos Emirados Árabes Unidos no fortalecimento das pontes de comunicação entre os membros da OMC e na manutenção do impulso para alcançar um futuro mais próspero e sustentável para o comércio global. Além de mobilizar o consenso internacional para alcançar o desenvolvimento econômico.

A 13ª Conferência Ministerial da OMC foi concluída após uma semana de intensas negociações com a adoção da Declaração Ministerial de Abu Dhabi - um documento histórico que inclui novos e importantes acordos comerciais e decisões que irão expandir os benefícios do sistema de comércio global para mais países em todo o mundo.

A Declaração Ministerial de Abu Dhabi reflete o consenso da comunidade comercial global em uma série de políticas importantes de comércio e desenvolvimento. Os membros da OMC concordaram em implementar um tratamento especial e preferencial para medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio, o que ajuda os produtores dos países menos desenvolvidos (LDCs) a acessar melhor as cadeias de suprimentos globais.

Sanad Al Meqbali, presidente da Associação de Empreendedorismo dos Emirados, enfatizou o papel de liderança do país como um dos principais defensores do livre fluxo de comércio e investimento, bem como sua posição como um dos principais contribuintes para estimular o comércio internacional. Ele ressaltou a firme convicção dos Emirados Árabes Unidos no sistema de comércio multilateral, que é um impulsionador do crescimento, do desenvolvimento e da criação de empregos.

Khaled Hanafi, secretário-geral da União das Câmaras Árabes, disse que os Emirados Árabes Unidos conseguiram realizar grandes conquistas em termos de fluxo livre de comércio e investimento entre países de todo o mundo. Os Emirados também conseguiram se tornar um centro para o comércio em todo o mundo, devido à sua competitividade global e atração de investimentos, acrescentou.

Ahmed Al Wakeel, presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Egito, declarou que os EAU deram um salto qualitativo no campo do comércio e dos investimentos, o que os tornou um importante centro financeiro para os investidores da região. E destacou a posição dos Emirados Árabes Unidos como sede e centro preferido para empresas devido às instalações e à dinâmica que o país oferece, de acordo com as mudanças nas circunstâncias globais.