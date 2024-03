Airbus prevê que valor do mercado de serviços de aeronaves comerciais do Oriente Médio irá dobrar para USD 28 bilhões até 2042

Impulsionado pelo aumento do tráfego aéreo anual - que deve crescer 4,6% no Oriente Médio - e pela necessidade de aeronaves mais conectadas e habilitadas digitalmente, o crescimento da demanda por serviços vai se refletir em soluções sustentáveis implementadas em todas as fases do ciclo de vida da aeronave, incluindo treinamento, modernização e manutenção da frota.

A Airbus espera que o mercado de "Manutenção" cresça de USD 10 bilhões para USD 23 bilhões. Enquanto isso, o mercado de melhorias e modernização deverá registrar o maior crescimento médio anual (5,5%) em todas as categorias entre 2023 e 2042, passando de USD 1,3 bilhão para USD 3,6 bilhões. Isso é impulsionado especificamente pelas atualizações de cabine e sistema, que terão uma demanda particularmente alta até 2030 como parte da modernização da frota.

Espera-se que o mercado de treinamento e operações dobre em 2042, atingindo USD 1,6 bilhão. Reconhecendo o progresso significativo do setor e a força da economia (PIB) do Oriente Médio - com previsão de expansão de 2,3% ao ano -, os governos regionais também estão investindo na localização de serviços de MRO (manutenção, reparo e revisão) por meio do desenvolvimento de infraestrutura e do aumento das oportunidades de trabalho, educação e treinamento.

Como resultado, a Airbus prevê mais 208 mil profissionais altamente qualificados no Oriente Médio nos próximos 20 anos, incluindo 56 mil novos pilotos, 52 mil novos técnicos e 100 mil novos membros da tripulação de cabine.