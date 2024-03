Escritório de Investimentos de Abu Dhabi e Idris Elba formam Aliança Estratégica para Alimentos e Água

A TAG se dedica a estimular o crescimento das indústrias e do empreendedorismo africanos, por meio de parcerias estratégicas multissetoriais, investimentos de impacto, tecnologias inovadoras e serviços de consultoria de alto nível em todo o continente e fora dele.

Como empreendimento inicial, a Elba participará de conversas globais e iniciativas de conscientização para inspirar e acelerar a transformação dos sistemas de alimentos e água, usando Abu Dhabi como modelo para gerar um impacto econômico e social positivo para as gerações futuras. Esses esforços também incluirão colaborações com instituições globais para destacar o impacto mundial das iniciativas inovadoras de Abu Dhabi.

Badr Al Olama, diretor-geral da ADIO, disse que transformando restrições em oportunidades, Abu Dhabi se esforça para estar na vanguarda da inovação na produção de alimentos e água, sustentabilidade e crescimento. "Juntamente com nossos parceiros, continuamos a ser pioneiros e a implementar soluções de ponta que abordam os desafios nutricionais e ambientais globais. Estamos entusiasmados em nos alinhar com outros visionários, e nossa colaboração com o Sr. Elba será fundamental para reimaginar o futuro dos alimentos e da água para a região e além dela", destacou.

Idris Elba, presidente e fundador do The Akuna Group, declarou: "Inspirados nos projetos pioneiros que moldaram os Emirados Árabes Unidos, estamos prontos para viajar globalmente em nossa missão de proporcionar um futuro melhor para todos. Ao nos envolvermos com inovadores, engenheiros e empreendedores de tecnologia dedicados a enfrentar os desafios mais críticos do mundo, estamos prontos para aproveitar a ambição dos sonhadores dos Emirados Árabes Unidos e descobrir novas soluções que promovam mudanças econômicas e sociais positivas", enfatizou.

A ADIO tem o compromisso de facilitar o crescimento da economia de Abu Dhabi, impulsionando um futuro em que o progresso e o propósito convergem para enfrentar os desafios mais urgentes do mundo e promover o bem-estar universal. Oferecendo oportunidades atraentes de investimento e crescimento para participantes locais, regionais e internacionais, a ADIO prioriza o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias e abordagens avançadas de valor agregado, inclusive no âmbito da sustentabilidade, acesso e fornecimento de alimentos e água.

As iniciativas da ADIO apoiam diretamente as estratégias do país para garantir o bem-estar nacional, incluindo a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051 - que tem como objetivo tornar os EAU a principal nação do mundo no Índice Global de Segurança Alimentar - e a Estratégia de Segurança Hídrica dos EAU 2036, que busca garantir o acesso sustentável à água em todas as condições.