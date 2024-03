Feiras MRO e Interiores de Aeronaves Oriente Médio retornam para edição recorde em 2024

DUBAI, 16 de agosto de 2023 (WAM) - A MRO Oriente Médio e a Interiores de Aeronaves Oriente Médio (AIME, na sigla em inglês) estão preparadas para retornar a Dubai em 2024 para sua maior edição até o momento, reunindo toda a cadeia de suprimentos das companhias aéreas em dois dias.

O evento registrou um recorde de participação em 2023, recebendo quase 6.400 visitantes - um aumento de 46% em relação ao ano anterior - e quase 200 expositores de 97 países. Para atender ao aumento da demanda, o evento terá um salão extra em 2024, proporcionando ainda mais oportunidades de exposição e networking.

Realizada de 5 a 6 de março de 2024 no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC), esta será a primeira vez que as duas feiras serão organizadas pela mesma empresa controladora, após a aquisição do Grupo Tarsus pela Informa no início deste ano, simplificando e fortalecendo o evento para os participantes.