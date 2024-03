Irlanda quer se tornar porta de entrada dos Emirados Árabes Unidos para a Europa, diz ministro irlandês

A autoridade irlandesa disse isso em uma entrevista à WAM durante a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi na semana passada.

Coveney chamou a atenção para as oportunidades de investimento nos projetos de energia renovável da Irlanda, que exigirão financiamento e parcerias de gerenciamento. "A Irlanda gastará cerca de 100 bilhões de euros (USD 108,50 bilhões/ AED 398,50 bilhões) na construção de 37 gigawatts de capacidade de geração de eletricidade offshore em parques eólicos nos próximos 25 anos", observou.

E também convidou os investidores dos Emirados Árabes Unidos a explorar projetos de infraestrutura pública em transporte, habitação e portos. "A Irlanda tem a população que cresce mais rapidamente na UE, a população mais jovem e uma economia muito vibrante e em crescimento", enfatizou o ministro Coveney.

A Irlanda está buscando uma relação comercial de mão dupla com a região, destacou, dizendo que "os investidores veem a Irlanda como um destino atraente e confiável e, é claro, as empresas irlandesas e a inovação do país podem fazer parte da história de crescimento aqui [no Golfo]".

A história de sucesso comercial da Irlanda

Citando o sucesso econômico da Irlanda alimentado pelo comércio, a autoridade irlandesa disse que o país fez a transição de um dos países mais pobres da Europa para um dos mais ricos." O que nos proporcionou isso? O comércio com o resto do mundo e com o resto da Europa", pontuou.