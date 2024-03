Ministério da Economia e Associação Europeia de Mulheres lançam programa 'Aceleração da Prontidão do Investimento' para capacitar startups lideradas por mulheres nos Emirados

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O Ministério da Economia e a Associação Europeia de Mulheres (EWA, na sigla em inglês) lançaram o programa "Aceleração da Prontidão do Investimento", uma iniciativa que capacita startups lideradas por mulheres nos Emirados Árabes Unidos, preparando o universo feminino com as habilidades necessárias para navegar em novos setores, garantir financiamento e comunicar efetivamente sua visão aos investidores.

O programa foi lançado em uma cerimônia no Centro Multi Commodities de Dubai e contou com a presença de Abdullah Ahmed Al Saleh, subsecretário do Ministério da Economia, juntamente com representantes e líderes dos setores governamental e privado que apoiam o ecossistema de empreendedorismo dos Emirados.

O programa é um componente do projeto Nação Empreendedora iniciado pelo Ministério em 2021, alinhado com os esforços dos EAU para promover a igualdade de gênero e incentivar o envolvimento das mulheres em diversos setores econômicos. A iniciativa visa inspirá-las a estabelecer projetos empresariais que melhorem o progresso econômico do país.