Brics expressa os interesses da maioria global, diz assessor presidencial russo Ushakov

E acrescentou que "a cúpula do Brics em Kazan, de 22 a 24 de outubro, será o principal evento da presidência Russa; além disso, será a primeira cúpula do Brics após a ampliação do grupo", disse ele.

Destacando a expansão do grupo para incluir 10 países, Ushakov afirmou: "O aumento de duas vezes no número de membros do Brics, sem dúvida, abre vastas perspectivas para o fortalecimento do papel e da autoridade de nossa associação internacionalmente", concluiu.