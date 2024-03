Dubai Mall é o lugar mais visitado do mundo, com 105 milhões de visitantes em 2023

Os eventos e promoções do shopping em 2023 e no início de 2024 foram um dos principais impulsionadores do tráfego de pedestres, bem como ocasiões festivas essenciais e celebrações internacionais. Grandes eventos como o Dubai Shopping Festival, o Dubai Food Festival e a aclamada Super Sale de três dias demonstraram ainda mais a capacidade do shopping de atrair e envolver multidões. A pegada digital do shopping se expandiu significativamente, com 1,3 milhão de seguidores no Instagram atualmente.