Quênia: Ministra emirática afirma o compromisso do país com o cumprimento das obrigações ambientais e climáticas por meio da cooperação internacional

NAIROBI, 5 de março de 2024 (WAM) -- Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para a Mudança Climática e Meio Ambiente, enfatizou o compromisso do país com o cumprimento de suas obrigações ambientais e climáticas por meio da cooperação internacional para enfrentar os desafios climáticos globais. Foi durante discurso na sexta sessão da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA-6), realizada na sede do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairóbi, Quênia. O foco principal da UNEA-6 foi discutir como o multilateralismo pode ajudar a enfrentar a tripla crise planetária de mudanças climáticas, perda da natureza e da biodiversidade, poluição e resíduos.

Durante o discurso, a Dra. Al Dahak lembrou que o mundo se reuniu na COP28 em Dubai no final de 2023, marcando a mais abrangente Conferência das Partes já realizada. "A conferência causou um impacto positivo por meio do histórico 'Consenso dos Emirados Árabes Unidos', um ponto de virada na prevenção do aumento das temperaturas globais e na garantia da distribuição justa dos recursos energéticos", disse.

A ministra destacou ainda o foco dos Emirados Árabes Unidos nos alimentos como prioridade para a ação climática na COP28, a primeira vez na história das COPs que se deu tanta importância aos alimentos. Os esforços dos Emirados Árabes Unidos foram reconhecidos por 159 países, que endossaram a "Declaração dos Emirados Árabes Unidos sobre Sistemas Alimentares Resilientes, Agricultura Sustentável e Ação Climática" na COP28. A Dra. Al Dahak também observou o aumento significativo da participação em várias iniciativas lançadas pelos EAU, como a "Mangrove Alliance for Climate" e a 'Agriculture Innovation Mission for Climate' (AIM for Climate).